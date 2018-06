Quelques petites infos pour NiOh 2

L'une des annonces surprises de la conférence Sony n'a pas encore eu le temps de se dévoiler en détails puisque l'on a eu jusque là droit qu'à un simple teaser peu éloquent, se contentant d'assurer que le titre sortira sur PS4 (et on imagine ensuite sur PC).Il aura donc fallu attendre quelques heures supplémentaires pour connaître les premiers détails que voici :- Pas de nouveau héros dans le sens brut du terme puisque vous pourrez tout simplement créer le votre (homme ou femme d'ailleurs).- Possibilité de se transformer en Yo-Kai.- Comme pour le premier épisode, une démo du jeu sera lancée au préalable pour recueillir l'avis des joueurs et modifier certaines choses en conséquence pour le produit final.- Cette suite (scénaristique) ne cherche pas une quelconque révolution mais bien « une évolution naturelle ».C'est tout pour le moment. RDV au TGS ?