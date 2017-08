Forza MotorSport 7 : nouvelle vidéo (DF)

De retour de la GamesCom, Digital Foundry nous lâche un compte-rendu très élogieux sur le rendu technique de, ce qui est quand même le minimum pour l'ambassadeur first-party de la Xbox One X, fourni avec ses 60FPS, sa résolution en 4K natif et son HDR.Malgré tout, le lancement du jeu se fera avant la console précitée, à savoir le 3 octobre prochain (également sur PC via le MS Store).