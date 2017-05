Phantom Dust de retour avec une longue vidéo

Revenant une deuxième fois d'entre les morts, la franchisepropose enfin des nouvelles avec une longue vidéo de gameplay pour le remaster qui arrivera prochainement sur PC et Xbox One.L'expérience sera globalement identique à ce qu'on trouvait sur Xbox première du nom, en rajoutant que :- ça tourne en 1080p sur One et jusqu'en 4K sur PC.- cross-save/play- obligatoire de base, le solo/tuto pourra être zappé si vous échouez à trois reprises.- un DLC gratuit vous offrira d'entrée des compétences et des armes afin de vous donner de quoi vous lancer directement en multi sans avoir besoin de traîner dans le solo.- présence de micro-paiements pour débloquer le reste un peu plus rapidement.On rappelle que le titre devrait sortir « avant l'E3 » en dématérialisé, donc dans les semaines à venir.