Le jeu est annoncé comme "une version re-imaginé d'un classique, avec un tout nouveau gameplay et de nouveaux graphismes", Microsoft annonce que le studio derrière le projet (Darkside Studios) a fermé et a été remplacé. https://www.polygon.com/2015/2/17/8056071/phantom-dust-xbox-one-microsoft-darkside-games , vestige du travail de Darkside Studio, une vidéo de gameplay leak, c'est une alpha qui rame, mais les promesses ont l'air d'être tenues., et il dénonce les coup bas de Microsoft.| L'annonce du jeu à l'E3 2014, sans avoir prévenu le studio, avec un trailer qui n'a pas été fait par eux. Avec notamment, un character design différent de celui qu'ils avaient fait.| L'interdiction par Microsoft de révéler le nom du développeur. Darkside Studio n'avait donc pas le droit de révéler qu'ils travaillaient sur le jeu.| Le développement n'a vraiment commencé qu'en août 2015, et Microsoft ne faisait qu'augmenté l'ambition du projet, avec de nouvelles demandes, tout en refusant de changer le budget initial de 5 millions de $.| Microsoft insiste, mais le studio répète que c'est impossible de faire le jeu qu'ils demandent avec le budget donné. Après 2 millions dépensés dans le projet, Microsoft annule le développement.. Le jeu n'est désormais plus qu'un remaster HD avec quelques améliorations.