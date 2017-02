NieR Automata : le système androïde détaillé

Un autre Live JP a eu lieu il y a quelques heures, cette fois concernantet si vous ne parlez pas la langue de Mishima, on va vous résumer cela. Donc en premier lieu, on nous parle du « Android System » qui n'a rien à voir avec les smartphones mais qui s'avère être une petite composante pas si originale mais on prend quand même.Cela se présente simplement. Tel un Souls, mourir vous fera perdre quelques plug-ins, ce qui est dommage vu qu'il s'agit d'éléments permettant de customiser votre avatar pour chopper du bonus. Mais pas d'inquiétude vu qu'à l'emplacement de votre décès attendra un petit androïde gardant au chaud vos acquis, et attendant votre retour… sauf si vous mourrez une seconde fois avant de l'avoir atteint. Du Souls encore une fois.En second point, si vous jouez en ligne, vous pourrez voir apparaître les androïdes d'autres joueurs, à affronter si vous le souhaitez pour récupérer des plug-ins bonus.On terminera pas le fait que les japonais pourront récupérer un thème PS4 dès la sortie (on imagine que cela nous concernera également le 10 mars prochain) et qu'en réponse à la demande de l'acteur Natsuki Hanae, Square Enix pourrait éventuellement lâcher à l'avenir un skin de Caim (Drakengard) pour 2B.