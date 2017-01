Injustice 2 : la date de sortie

C'est par ce week-end (très froid) que le studio NetherRealm nous annonce enfin une date de sortie claire et définitive pour, et ce sera donc le 16 mai 2017 aux USA, donc probablement le 19 coté Europe. PlayStation 4 et Xbox One sont les seuls supports concernés, le studio ayant jeté l'éponge coté PC.Coté casting, voici les personnages annoncés pour le moment, sachant qu'il y en aura évidemment davantage au lancement, et que le studio a déjà prévenu : oui, il y aura évidemment du DLC par la suite.- Batman- Superman- Supergirl- Aquaman- Flash- Atrocitus- Gorilla Grodd- Wonder Woman- Blue Beetle- Harley Queen- Deadshot