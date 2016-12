Tales of Berseria : nouveau trailer

Hop, encore un trailer pour, uniquement disponible en anglais pour le moment, servant à patienter jusqu'au lancement pas si éloigné puisque le titre sortira le 27 janvier prochain sur PS4 et Steam, avec au préalable une démo jouable le 10 du même mois.On rappelle que si vous précommandez le jeu en dématérialisé sur le PS Store, vous repartirez avec un thème, 15 minutes de scénettes inédites et une petite sélection de morceaux à écouter (trois). Même chose sur Steam, en rajoutant 10€ de réduction si vous possédez déjà Zestiria et Symphonia.