Devil May Cry 5 : date & prix pour Vergil Devil May Cry 5 : date & prix pour Vergil

Capcom a précisé ses plans concernant l'arrivée de Vergil dans Devil May Cry 5 pour les joueurs qui souhaitent rester sur l'ancienne version et ce sera donc en place le 15 décembre, pour 4,99€, en notant que le perso sera jouable dans la totalité des modes. Voilà.



A part ça, on indiquera que Devil May Cry 5 : Special Edition est désormais disponible à la préco sur les Stores PS et Xbox avec possibilité de récupérer pour l'occasion un pack de 100.000 orbes rouges afin de mieux démarrer sa partie le 10 novembre (sur Xbox Series) puis le 19 (sur PlayStation 5). Que les joueurs Xbox n'oublient pas en passant que le Ray Tracing sera fourni via une MAJ (le 19 novembre).



La version boîte de cette Special Edition arrivera elle le 1er décembre sur les deux supports.