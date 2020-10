Fairy Tail, c'est 310.000 ventes en 2 mois

C'est par l'intermédiaire de son dernier rapport financier que Koei Tecmo nous apprend que l'adaptation RPG signé Gust des'est vendue à 310.000 unités en deux mois (du 30 juillet au 30 septembre), ce qui n'est pas extraordinaire mais on ne peut pas non plus dire que la licence a aujourd'hui le poids commercial de Dragon Ball, Naruto ou One Piece.Reste donc à voir si ce premier bilan sera suffisant aux yeux de l'éditeur pour valider un deuxième épisode vivement souhaité par le producteur Keisuke Kikuchi.