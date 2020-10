Avec son service Connect, Ubisoft garantit le total cross-play & cross-save pour ses futurs jeux

Il n'y aura plus de Uplay ni de Ubisoft Club, l'éditeur annonçant une fusion des deux services pour ce que l'on nommera désormais le « Ubisoft Connect », portail qui sera actif dès la sortie dela semaine prochaine avec toujours possibilité de récupérer quelques skins et bonus en fonction des points obtenus dans les différents jeux de l'entreprise.Du coup, rien ne change hormis le nom, « Connect », qui est mis en avant pour signifier qu'à compter d'aujourd'hui (et même si le message avait déjà été sous-entendu), la totalité des jeux Ubisoft bénéficieront du total cross-play mais aussi, moins commun, du cross-save entre la totalité des plates-formes aussi bien pour les jeux multi que solo. Comprenez donc qu'il sera tout à fait possible de débuter par exemple une partie d'sur PlayStation 5 pour la reprendre sur Xbox Series X/S et la finir… sur PlayStation 4. Chacun fait ce qu'il veut.