Charts US : Mario 3D All-Stars est l'un des meilleurs lancements de l'histoire de la franchise

Comme chaque mois, l'institut fait son rapport sur le marché US, cette fois pour le mois de septembre où la Switch a de nouveau dominé le classement hardware comme elle le fait depuis 22 mois, un record d'ailleurs puisqu'il faut remonter à la Xbox 360 qui avait régné sans bouger du trône de août 2011 à août 2013 (21 mois donc). Seul un stock suffisant de Next Gen en novembre pourra mettre fin à sa domination cette année.



Coté Software :



- En pleine restructuration après le report des versions Next Gen (et même des premiers DLC de contenu), Marvel's Avengers fait un indéniable bon démarrage aux USA en étant le deuxième meilleur lancement pour un jeu de super-héros : seul Spider-Man (PS4) avait fait mieux. On pourra néanmoins difficilement comparer avec Batman Arkham Knight qui n'avait comptabilisé que deux semaines de ventes, contre cinq pour le produit de Crystal Dynamics.



- Super Mario 3D All-Stars frôle l'indécence en étant tout simplement le meilleur lancement de l'histoire des Mario 3D avec 1,165 million pour le premier mois aux USA, et sans même compter le dématérialisé ! On ne lui offrira pas la médaille d'or sur un plateau car là encore, il y a nuance : Super Mario Odyssey, c'est 1,1 million, mais en seulement une semaine (deux pour la compilation).



- Chez Activision, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est le meilleur lancement de la série, tandis qu'on ne peut juger de la performance de Crash Bandicoot 4 (seulement 2 jours comptabilisés).



NOTE D'IMPORTANCE :



- Pour des raisons encore inconnues, Take-Two Interactive fait marche-arrière et arrête de communiquer ses données numériques. De fait, c'est la disparition immédiate de piliers comme GTA V et Red Dead Redemption 2, ainsi qu'un classement de NBA 2K21 bien plus bas que la réalité.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE SEPTEMBRE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. Marvel's Avengers

2. Super Mario 3D All-Stars

3. Madden NFL 21

4. Tony Hawk's Pro Skater 1+2

5. NBA 2K21

6. Call of Duty : Modern Warfare

7. Crusader Kings III

8. Animal Crossing : New Horizons

9. Star Wars Squadrons

10. Mario Kart 8 Deluxe



11. Crash Bandicoot 4

12. Ghost of Tsushima

13. Ring Fit Adventure

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. UFC 4

16. New Super Mario Bros. U Deluxe

17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

18. Super Mario Odyssey

19. Mortal Kombat 11

20. Super Mario Party







MEILLEURES VENTES 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. The Last of Us : Part II (=)

4. Madden NFL 21 (+2)

5. Ghost of Tsushima (=)

6. Final Fantasy VII Remake (-2)

7. Marvel's Avengers (NEW)

8. Dragon Ball Z : Kakarot (-1)

9. MLB The Show 20 (-1)

10. Super Mario 3D All-Stars (NEW)



Virés du classement : Mario Kart 8 Deluxe et Mortal Kombat 11.