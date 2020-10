Avengers : les versions Next Gen attendront 2021, et le premier DLC également reporté Avengers : les versions Next Gen attendront 2021, et le premier DLC également reporté

Le projet Marvel's Avengers ne semble pas porter ses fruits au regard de certaines audiences et Crystal Dynamics doit redoubler d'efforts pour corriger sa copie, quitte à prendre le risque de louper le lancement de la nouvelle génération de consoles : Square Enix annonce que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S sont reportées à une date indéterminée (un vague 2021), et il en est de même pour la première extension sur Kate Bishop, censée sortir à la fin du mois.



Un pack de divers ressources sera offert en compensation (à récupérer du 22 octobre au 5 novembre) et le développeur s'excuse en promettant s'attarder en premier lieu sur les performances du jeu, le multijoueur/matchmaking, les récompenses de mission et le contenu post-game encore loin d'être à la hauteur.



Pour les futurs joueurs Next Gen, notez tout de même que le titre sera en attendant rétrocompatible avec meilleur frame-rate et temps de chargement, et prise en compte du cross-play & cross-save entre deux consoles de même famille.