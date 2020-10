NieR Replicant Remaster : une pincée de visuels NieR Replicant Remaster : une pincée de visuels

On sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir de NieR Replicant ver.1.22474487139… (le remaster quoi) mais si ça vous dit, en voici toujours une petite pincée de visuels supplémentaires à défaut de mieux.



Cela permettra de rappeler que le titre sortira le 22 avril 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One (le lendemain sur PC) malheureusement sans version purement Next Gen ou en tout cas pour le moment, et Square Enix compte bien repartir avec quelques billets depuis que la licence est partie vers d'autres cieux avec bientôt 5 millions de ventes pour NieR Automata, l'une des grosses surprises commerciales de la génération.