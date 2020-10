Need for Speed : Hot Pursuit Remastered se confirme Need for Speed : Hot Pursuit Remastered se confirme

L'arrivée d'un remaster de Need for Speed : Hot Pursuit ne devrait surprendre personne vu que le projet a été leaké depuis belles lurettes et c'est 24h avant l'annonce officielle que les derniers doutent s'effacent avec une nouvelle fuite venue du Japon, apportant tous les détails attendus :



- Sortie prévue le 6 novembre.

- Le prix devrait être de 39,99€.

- La totalité des DLC inclus.

- Nouvelle option total cross-play.

- Prévu sur PC, PS4, One et Switch.



On notera enfin que le développeur sera Stellar Entertainment, donc la même team du remaster de Burnout Paradise, pendant que Criterion planche actuellement sur un nouvel épisode.