Ubisoft confirme Assassin's Creed et Splinter Cell pour la VR/Oculus (RDV ce soir)

Secret de polichinelle aujourd'hui confirmé : Ubisoft travaille bien sur des adaptations VR d'Assassin's Creed et Splinter Cell en exclusivité pour Facebook/Oculus et tous deux seront dévoilés ce soir à 19h30 lors du Live Facebook Connect, où sera également officialisé le nouvel Oculus Quest.



Il ne s'agit pas de portage ou de refonte, mais bien de titres inédits qui reprendront chacun les principales mécaniques de la licence. On nous ajoute que chaque projet est dirigé par Red Storm Entertainment, avec en soutien Ubisoft Reflections, Ubisoft Mumbai et Ubisoft Düsseldorf.