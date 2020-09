[Rumeur] Prince of Persia Remake en approche [Rumeur] Prince of Persia Remake en approche

Si Splinter Cell continue d'attendre sagement son heure, une autre franchise culte de l'univers Ubisoft devrait ENFIN faire son retour, et des rumeurs allaient justement dans ce sens depuis quelques temps : selon le très informé Jason Schreier, Prince of Persia va faire l'objet d'un pur remake sur PC et consoles.



L'information sera officialisée la semaine prochaine durant le deuxième show Ubisoft Forward et on verra si les 6 jours nous séparant de tout cela permettent d'en savoir plus, comme souvent avec cet éditeur.