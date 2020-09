Hello Games confirme travailler sur un nouveau projet, aussi ambitieux que No Man's Sky

n'a pas terminé sa carrière,vient seulement de sortir sur tous les supports, mais il est de suite temps pour le studio de Sean Murray d'aborder véritablement l'avenir en nous annonçant bosser sur son prochain projet qui sera aussi ambitieux que l'était le premier cité.On espère d'ailleurs que cette fois, et même s'il faudra patienter un moment avant d'en voir la couleur, que la copie sera cette fois correct dès le lancement grâce à des effectifs plus importants : Hello Games compte aujourd'hui 26 employés, contre seulement 5 quand le chantiera débuté.