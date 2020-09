AT&T abandonne l'idée de vendre la branche JV de Warner Bros et ses différents studios AT&T abandonne l'idée de vendre la branche JV de Warner Bros et ses différents studios

L'affaire n'aura jamais eu le temps de devenir officielle mais elle a pourtant réussi à passer par différentes étapes : qu'importe le montant du chèque d'Activision, Electronic Arts, Take-Two ou même Microsoft, personne ne repartira avec les studios de Warner Bros Gaming (dont Rocksteady et NetheRealm) puisque AT&T vient de déclarer officiellement que la branche n'était pas/plus à vendre, et soudainement considérée comme « trop précieuse » pour s'en débarrasser.



Certains diront que c'est mieux ainsi, et ça évite dans tous les cas un vrai cafouillage car même si racheté, Warner Bros Interactive et ses diverses branches ne pouvaient partir avec leurs IP les plus importantes, du genre DC Comics et Harry Potter.