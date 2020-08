Famitsu : les ventes (2019) de Switch et PlayStation 4 en Corée du Sud et Taïwan Famitsu : les ventes (2019) de Switch et PlayStation 4 en Corée du Sud et Taïwan

« Mais ça représente quoi au juste les marchés secondaires de l'Asie, donc en dehors du Japon ? »



Hé bien, toi qui est avide de connaissance, sache que Famitsu vient de faire un écart à ses coutumières charts japonaises pour nous donner un aperçu des ventes de console en Corée du Sud et à Taïwan, ce qui permettra de remarquer le coté effectivement très « secondaire » (c'est des marchés très orientés PC) vu que la Switch a par exemple fait dans le premier cas autant en un an que ce qu'on a déjà vu au Japon en l'espace de 2 semaines.





Corée du Sud : Résultats 2019



- Switch : 386.251 écoulées (pour 1,56 million de jeux)

- PlayStation 4 : 149.754 écoulées (pour 844.000 jeux)



Taïwan : Résultats 2019



- Switch : 196.570 écoulées (pour 1,13 million de jeux)

- PlayStation 4 : 80.719 écoulées (pour 1,06 million de jeux)



Et si ça intéresse quelqu'un, sachez qu'en Taïwan, 170 PS Vita ont trouvé preneurs l'année dernière.