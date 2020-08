The Legend of Heroes : le prochain épisode va apporter un tout nouveau système de combat The Legend of Heroes : le prochain épisode va apporter un tout nouveau système de combat

Comme attendu, le magazine Famitsu a dressé via une interview de Toshihiro Kondo les premiers détails autour de l'avenir de la franchise The Legend of Heroes et s'il faudra repasser pour des visuels censés montrer le nouveau moteur graphique, des choses importantes ont été évoquées, dont un changement drastique du système de combat.



Voici donc :



- Non, le prochain épisode ne sera pas Hajimari 2.

- Ce nouvel épisode proposera des endroits et personnages jamais montrés auparavant (certaines anciennes têtes reviendront, mais elles ne seront pas au coeur de l'histoire).

- Certains indices seront directement évoqués dans Hajimari, que ce soit durant la quête principale et les scénarios supplémentaires.

- Hajimari marquera la fin des combats « classiques » : le prochain épisode proposera de nombreux éléments d'action en temps réel.



Difficile pour l'heure de savoir si derrière ces lignes se cachent un système de jeu purement action-RPG à la Ys, ou quelque chose de plus proche d'un Tales of.



Sinon en parlant de The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki qui sort demain au Japon (et on ne sait quand chez nous), le titre accueillera le 1er octobre une MAJ majeure avec :



- Une expansion du donjon spécial avec de nouveaux étages, séquences et persos jouables.

- Une augmentation du level max.

- L'ajout d'indice pour le prochain jeu.

- Une compatibilité PSVR pour l'un des mini-jeu.