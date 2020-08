Conférence GamesCom Live : 6 titres supplémentaires dévoilés (19 connus sur 38) Conférence GamesCom Live : 6 titres supplémentaires dévoilés (19 connus sur 38)

Geoff Keighley continue de dérouler la liste des représentants pour la conférence GamesCom Live de ce jeudi 27 août qui se déroulera de 20h00 à 22h00 (et même dès 19h30 par la présence d'un pré-show) et sachez que quatre titres supplémentaires viennent d'être rajoutés, soit 13 sur les 38 annoncés.



UPDATE

De nouveaux concernés avec le retour de Turrican (signé Factor 5) pour les 30 ans de la saga, un premier aperçu de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga qui couvrira les 9 épisodes principaux, le projet de shooter spatial Chorus de Deep Silver, du Scarlet Nexus (Bandai Namco), des nouvelles des Sims 4 et du neuf sur Crash Bandicoot 4.



Les titres confirmés pour le moment (38 en tout) :



- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Doom Eternal (DLC 1)

- Fall Guys (Saison 2)

- Star Wars Squadrons

- World of Warcraft : Shadowlands

- Mafia : Definitive Edition

- Spellbreak

- Destiny 2 : Beyond Light

- Call of Duty Black Ops : Cold War

- Little Nightmares II

- Wasteland 3

- Age of Empires III : Definitive Edition

- Medal of Honor VR : Above & Beyond

- Crash Bandicoot 4

- Scarlet Nexus

- Chorus

- Les Sims 4

- Turrican 30th

- LEGO : The Skywalker Saga



(La news sera mise à jour à chaque nouveau titre annoncé)