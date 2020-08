Ratchet & Clank : Rift Apart présent à la conférence d'ouverture GamesCom Ratchet & Clank : Rift Apart présent à la conférence d'ouverture GamesCom

Un argument de plus pour regarder la conférence d'ouverture de la GamesCom Live : Geoff Keighley vient de confirmer qu'une nouvelle vidéo de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart sera dévoilée durant le show jeudi soir.



Rappel des titres confirmés pour le moment (38 en tout) :



- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Doom Eternal (DLC 1)

- Fall Guys (Saison 2)

- Star Wars Squadrons

- World of Warcraft : Shadowlands

- Mafia : Definitive Edition

- Spellbreak

- Destiny 2 : Beyond Light

- Call of Duty Black Ops : Cold War