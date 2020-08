Fall Guys Saison 2 présent à la conf GamesCom Fall Guys Saison 2 présent à la conf GamesCom

Aussi agréable soit-il à parcourir, Fall Guys est toujours sujet à un certain manque de contenu pour renouveler l'intérêt sur la longueur, chose qui sera en partie corriger avec l'arrivée de la Saison 2 en octobre, dont Devolver annonce un premier aperçu durant la conférence d'ouverture de la GamesCom. C'est donc, parmi les 38 titres annoncés pour le show, le deuxième dont la présence est confirmée avec le DLC de Doom Eternal.



En attendant, le titre accueillera cette semaine une nouvelle MAJ plein de correctifs dont la possibilité d'inverser la caméra pour les joueurs PS4, ainsi que de meilleures performances pour ceux qui ne possèdent pas le modèle Pro.



Enfin, et si Mediatonic avait déclaré n'être aucunement intéressé par une version mobile, Devolver a lui flairé le bon coup et s'est assuré d'un partenariat avec la plate-forme chinoise Bilibili pour porter le jeu dessus. Une annonce qui ne concerne donc que la Chine.