Game Pass : la deuxième fournée du mois d'août, avec Resident Evil 7 en bonus

Microsoft délivre la seconde partie des jeux du service Game Pass pour ce mois d'août, avec quelques titres déjà signés puisqu'il s'agissait de projets financés par la firme, mais comme toujours des surprises, dont Resident Evil 7 pour démarrer la rentrée.



Voici donc, avec le rappel des titres déjà lancés ce mois-ci.





6 août :

- Darksiders Genesis (Xbox, le 20 sur PC)

- It Lurks Below (PC et Xbox)

- The Dark Pictures : Man of Medan (Xbox)

- Trailmakers (PC et Xbox)

- Undermine (PC et Xbox)

- Xeno Crisis (PC et Xbox)



13 août :

- Final Fantasy VII HD (PC et Xbox)



18 août :

- Microsoft Flight Simulator (PC)

- Spiritfarer (PC et Xbox)



20 août :

- Battletoads (PC et Xbox)

- Crossing Souls (PC)

- Don't Starve GE (PC et Xbox)



21 août :

- New Super Lucky's Tale (PC et Xbox)



27 août :

- Tell Me Why : Episode 1 (PC et Xbox)

- Hypnospace Outlaw (PC et Xbox)

- Double Kick Heroes (PC et Xbox)



28 août :

- Wasteland 3 (PC et Xbox)

- Crusader Kings 3 (PC)



3 septembre :

- Resident Evil 7 (PC et Xbox)