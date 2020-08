Kickstarter : Eiyuden Chronicle dépasse les 3 millions de dollars (reste 11 jours de campagne) Kickstarter : Eiyuden Chronicle dépasse les 3 millions de dollars (reste 11 jours de campagne)

On ne l'a pas évoqué depuis un moment mais sachez que la campagne Kickstarter de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes continue de se dérouler à merveille, ayant dépassé les 3 millions de dollars, ou 2,6 millions d'euros, ce qui reste incroyable pour un projet qui comptait uniquement chopper un peu plus de 400.000€ pour parfaire son chantier.



Du coup, on peut faire un point sur les paliers avec un rappel de ce qui avait été débloqué au dernier rapport :



Les paliers précédemment débloqués :



- Mode Forteresse

- Versions consoles

- Mini-jeu de cuisine

- Mode New Game Plus

- Davantage de moyens mis sur les effets sonores

- Localisation en Chine

- Système de guilde

- Nouveau personnage (101e) : Perrielle

- Mini-jeu de pêche

- Nouveau personnage (102e) : Yuferius VII

- Nouveau personnage (103e) : Hildi

- Nouveau mini-jeu de combat

- Nouveau personnage (104e) : Maxim

- Localisation en coréen

- Bande-son orchestrale



Et les nouveaux depuis :



- Système de dialogues entre partenaires

- Nouveau personnage (105e) : Mellore

- Ajout d'une Agence de Détective

- Mini-jeu de commerce

- Nouveau personnage (106e) : Rody

- Localisation en brésilien/portugais

- Mini-jeu de course

- Nouveau personnage (107e) : Gocteau

- Ajout de sources d'eau chaude pour la détente

- Système de capture de monstres

- Nouveau personnage (108e) : Iris

- Localisation en russe

- Doublage intégral

- Nouveau personnage (109e) : Sera soumis au vote des backers



A noter également que :



- Eiyuden Chronicle est actuellement le 9e plus gros succès pour un JV sur Kickstarter.

- Un nouveau teaser vidéo sera dévoilé en fin de semaine.

- Il reste 11 jours de campagne, avec possibilité dans les paliers restants de débloquer un DLC scénarisé de 5 à 10 heures (qui sera livré gratuitement aux backers après la sortie)