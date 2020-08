Une image pour Spider-Man : Miles Morales Une image pour Spider-Man : Miles Morales

A défaut de mieux pour le moment, et surtout en attendant une grosse présentation qui arrivera bien dans les semaines à venir, le site Entertainment Weekly a pu gratter un visuel exclusif de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, qui pose tranquillement son Ray-Tracing au niveau de la flaque d'eau.



On a quand même quelques informations avec ça :



- Insomniac ne considère pas le jeu comme une suite, ni comme une extension stand-alone, mais comme un spin-off à part, tout simplement comparable à Uncharted : Lost Legacy.

- Le jeu se déroulera exclusivement en hiver, un an après les événements du jeu PS4, en pleine guerre entre une société énergétique et un groupuscule criminel à la technologie bien avancée.

- Cette version de Spider-Man se démarquera de celui que l'on connaît, avec ses propres animations, mouvements, style de combat et même pouvoirs, dont l'invisibilité.

- Même si l'on parle d'une « histoire complète » pour le personnage, et pas d'une simple mise en place en attendant un autre épisode, les développeurs ne font pas de fausse promesse et laisse entendre que le scénario sera plus court que le jeu PS4, même si le contenu sera suffisamment solide.



Reste à espérer pour ce dernier point que Insomniac a compris la leçon au niveau des annexes, jugées à l'époque très fedex, ou disons très classiques pour un open-world moderne.