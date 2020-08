Granblue Fantasy ReLink : la date livrée en décembre

Le RPGaura réussi à être présent à chaque « Granblue Fantasy Festival » pendant quatre ans, CyGames confirmant sa présence pour l'édition 2020 qui se déroulera du 11 au 13 décembre.Un RDV qui ne sera pas à louper puisque outre l'évidente possibilité d'une nouvelle présentation vidéo, on nous indique que sera enfin dévoilée la date de sortie, signifiant une sortie proche (début 2021 ?) vu que le producteur avait indiqué que la date en question ne serait lâchée qu'une fois le développement achevé.On rappelle que seule la PlayStation 4 est mentionnée pour le moment, mais on peut imaginer une bonne nouvelle pour ceux qui auront d'ici-là fait la transition Next Gen. Au pire, il restera la rétrocompatibilité.