Warner Bros confirme enfin Suicide Squad Warner Bros confirme enfin Suicide Squad

C'est donc confirmé : Warner Bros dévoilera le 22 août (durant le DC Fandom) une adaptation de Suicide Squad comme l'indique cette affiche teaser bien éloquente, avec donc Rocksteady aux commandes qui donnera enfin des nouvelles des années après Batman Arkham Knight.



Encore non officialisé en revanche, le second gros projet du show serait Gotham Knights, développé lui par Warner Montréal, et dans les deux cas, on parle de projets purement Next Gen (et PC évidemment).