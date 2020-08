Charts Japon : mauvais départ pour Fairy Tail

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 27 juillet au 2 août 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Les entrées de la semaine dernière au Japon viennent nous montrer une fois encore l'écart entre l'endurance d'un Gundam dont la dernière adaptation fait quasiment autant qu'en 2017, etqui pour sa première entrée consoles « de salon » se contentera d'à peine 30.000 unités, donc un peu mieux (coté manga/anime) que les innombrables VS Arena de Bandai Namco mais voilà quoi.Du coté hardware, le classement n'a aucune raison de bouger d'ici la fin d'année et comme on a rien d'autres à dire, on se contentera de noter que d'ici août, la Switch aura donc fait en 8 mois le total de la Wii U. C'est tout.