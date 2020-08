Obsidian : Josh Sawyer dirige actuellement son propre projet (encore non dévoilé)

Alors que Obsidian a lancé son projetet Early Access, prépare la première extension de(septembre) et a surtout le plus gros de son effectif sur le futur, certains ont interrogé Josh Sawyer, l'un des piliers du studio, pour savoir quel était son rôle actuellement, particulièrement sur le dernier cité.Ce à quoi l'homme a répondu qu'il était directeur de conception, ce qui plus globalement revient à être consultant de luxe, donc donner de multiples conseils et tester des builds, sans pour autant mettre la main à la patte.Pas forcément le job de rêve pour celui qui fut directeur de projet suret la licence, avant que l'homme lâche tranquillement la vraie information : il dirige aussi son propre projet… juste que ce n'est pasUn quatrième projet donc (ou plutôt un troisième car les extensions de The Outer Worlds ne doivent pas réclamer grand-monde) et donc un retour pour celui qui nous faisait une petite déprime il y a un an, déçu des ventes moyennes de. Sawyer avait d'ailleurs annoncé qu'à moins d'un changement drastique dans la formule, un troisième épisode ne verrait pas le jour, estimant que lorsqu'on ressuscite un genre un peu oublié (ici le C-RPG), les fans sont vite rassasiés et bien moins enclins à craquer pour des suites.