[FY] Comme d'autres, Microsoft bénéficie tranquillement des effets du confinement

Cela risque d'être le même son de cloche pour un peu tout le monde : le trimestre printanier (d'avril à juin) a été marqué par une hausse de l'actualité JV pour contrer les mesures de confinement. On s'ennuie vite entre quatre murs. Et comme Ubisoft à l'instant, c'est maintenant Microsoft qui annonce un CA en hausse (+64%) par rapport à 2019, soit l'équivalent de 1,1 milliard d'euros uniquement pour la branche JV.



On manque encore de données comme souvent avec le constructeur mais on repartira au moins avec :



- Une hausse record des abonnements Xbox Game Pass

- Hausse des ventes de Xbox One à hauteur de 49 %

- 132 millions de joueurs actifs sur Minecraft



Bon sinon et « accessoirement », Microsoft, ce n'est pas que du JV et dans les grandes lignes, la firme s'est plus exactement offert un bénéfice net de 44 milliards de dollars sur un an (de juin 2019 à juin 2020), avec tous les remerciements pour la branche Azure (services Cloud) qui continue d'être en hausse.