Assassin's Creed Valhalla : nouvelles informations

Ubisoft continue de distiller des informations sur son Assassin's Creed Valhalla au gré des interviews ici accordées avec GameSpot et GamingBolt, et l'on parlera par exemple de ce qu'il y a sous la ceinture notamment par un système de romance un peu plus poussé que dans Odyssey. Si ce dernier se contentait notamment de relations très courtes (du cul, disons les choses clairement), le prochain opus permettra si on le souhaite d'entretenir les choses sur la longueur, de manière monogame ou pas.



On apprend aussi que si le choix du sexe pour le héros vous sera donné en début de partie, il sera possible de modifier cela même en plein cours d'aventure, sans aucune justification scénaristique puisque de toute façon, le fil rouge sera exactement le même que vous soyez « Eivor homme » ou « Eivor femme ». On peut néanmoins se poser des questions de compatibilité entre cette option et le système de longue romance, mais peut être que dans le monde d'Assassin's Creed Valhalla, tous les PNJ sont bisexuels. Bref.



Enfin, pour revenir à du gameplay plus concret, Darby McDevitt parle de 25 « types » d'ennemis différentes, soit bien plus que par le passé, avec des features de combats inédites pour la franchise, comme le fait que les opposants pourront utiliser des objets du décors, ou encore nous balancer des attaques combinées.



Sortie prévue le 17 novembre sur PC, PS5, SX, PS4 & One.