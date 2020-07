Yacht Club Games : et maintenant, la 3D ? Yacht Club Games : et maintenant, la 3D ?

Pendant que la licence Shovel Knight va perdurer dans son coin avec les spin-off Shovel Knight Dig et Shovel Knight Pocket Dungeon, tous deux en collaboration avec d'autres développeurs, il était temps que l'équipe même de Yacht Club Games passe à la suite du programme et un indice d'importance est tombé dans une vague de nouvelles offres d'emploi : ce sera un jeu 3D.



C'est en tout cas ce qu'affirme l'une des offres, le studio recherchant un spécialiste coté programmation & gameplay pour rejoindre leur « équipe 3D (avec son moteur personnalisé) » pour compléter avec « l'équipe 2D existante ».



Alors évidemment, ça ne nous avance que peu puisqu'on ne sait pas si ce sera de la pure 3D ou de la 2,5D même si tout laisse à penser que ce sera plutôt le premier cas, et rien ne dit non plus si Shovel Knight sera de nouveau concerné, quand bien même le héros à la pelle possède son modèle 3D depuis un moment, puisque apparu en guest dans Yooka Laylee puis en trophée assistance dans Super Smash Bros Ultimate.