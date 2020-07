Charts UK : belle entrée pour Iron Man VR Charts UK : belle entrée pour Iron Man VR

L'institut Chart-Track nous livre son nouveau rapport UK toujours dominé par The Last of Us : Part II, la belle cartouche des Dogs qui en juin a fait à lui seul plus de ventes que les 9 autres représentants du top 10.



Du bon maintien même si les choses devraient changer d'ici quelques jours (Ghost of Tsushima et Paper Mario) et l'on peut signaler en attendant la belle entrée de Iron Man VR qui effectue l'un des meilleurs lancements du PSVR (en dehors des projets mixes comme RE7). Enfin, remarquons que les promos profitent toujours au surprenant retour de Bravely Second (vendu environ 4€ par l'un des principaux grossistes), le RPG de Square Enix ayant du coup réussi à faire plus de ventes en 2 semaines que lors de ses 4 précédentes années d'existence.



1. The Last of Us : Part 2 (=)

2. Iron Man VR (N)

3. Animal Crossing : New Horizons (+2)

4. Bravely Second (-2)

5. Grand Theft Auto V (+3)

6. Minecraft Switch (+4)

7. Call of Duty : Modern Warfare (+4)

8. FIFA 20 (-2)

9. Luigi's Mansion 3 (+5)

10. Ring Fit Adventure (-6)