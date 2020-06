Eurogamer confirme pour les projets Suicide Squad (Rocksteady) et Gotham Knights (Warner Montréal) Eurogamer confirme pour les projets Suicide Squad (Rocksteady) et Gotham Knights (Warner Montréal)

Après la diffusion des nouveaux noms de domaine enregistrés par Warner Bros, Eurogamer a de nouveau fait parler ses sources (généralement très sûres) pour nous fournir que :



- Gotham Knights est bien le nouveau projet de Warner Montréal (Batman Arkham Origins), prévu sur PC et Next Gen, et qui est teasé depuis déjà un moment, notamment par les indices « Court of Owls » l'année dernière.



- Suicide Squad est le nouveau Rocksteady, et la marque « Suicide Squad Kill the Justice League » a été enregistrée juste en prévision car cela pourrait être le titre complet du jeu (ce point n'a pas encore été totalement décidé). Il faudra en revanche faire preuve de patience car c'est des deux celui qui a le lancement le plus éloigné, et donc incarne évidemment un projet purement Next Gen.



Les deux titres devraient être montrés le 22 août lors du DC Fandome, aux cotés de la nouvelle adaptation de la franchise Harry Potter.