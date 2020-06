Warner Games donne enfin rendez-vous Warner Games donne enfin rendez-vous

Malgré les rumeurs qui frappent actuellement la Warner, le géant tiendra bien son event 2020, plus précisément le samedi 22 août à 19h00 (heure FR) pour découvrir le temps d'une journée et uniquement en numérique le show « DC FanDome », incluant évidemment des nouvelles coté films, TV, et comics, mais aussi (car c'est ce qui nous intéresse ici) du neuf coté Warner Games.



On rappelle que selon les rumeurs, nous étions censés avoir cette année des annonces de la part de Rocksteady, un nouveau projet Batman et l'officialisation claire du projet Harry Potter.