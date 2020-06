BloodRayne va aussi faire son retour BloodRayne va aussi faire son retour

Ressusciter les vieilleries devient une certaine mode comme on a pu le voir avec THQ Nordic ou encore Microïds, mais il faudra également compter sur l'éditeur neuf Ziggurat Interactive qui compte en faire de même.



Après avoir récupéré Deadly Dozen et Line of Sight, le groupe est aller fouiller les décombres du pauvre Majesco pour y récupérer Flip's Twisted World (Wii), Raze's Hell (Xbox), Advent Rising (PC/Xbox) mais aussi et surtout BloodRayne, vieille licence du genre action qui nous faisait incarner une vampire le temps de deux épisodes ainsi qu'un spin-off 2D très sympa signé Wayforward, sans oublier un film tout pourri par le « spécialiste » Uwe Boll.



Bref, donc la licence va revenir, avec pour commencer un remaster du tout premier épisode (repris par Terminal Reality) sur les supports actuels avec divers améliorations, avant d'enchaîner sur du neuf pour « étendre l'univers ». Hé bien pourquoi pas.