Atlus sera présent au PC Gaming Show Atlus sera présent au PC Gaming Show

Si tout s'était passé comme prévu, le PC Gaming Show 2020 aurait déjà eu lieu mais il faudra patienter jusqu'à ce samedi 13 juin à 20h00 (heure de diffusion FR) pour découvrir cet event. En attendant, les organisateurs s'amusent à affiner le programme en affirmant qu'une cinquantaine de jeux seront présents, incluant annonces et projets indés, dont un nouvel aperçu de Mafia : Definitive Edition et une petite surprise.



On découvre en effet dans la liste des éditeurs/développeurs présents un certain Atlus, ce qui est loin d'être habituel quand on connaît le passif du groupe qui est porté sur un peu tout sauf le PC. Pour autant, que la Master Race ne commence pas à fantasmer trop vite sur Persona 5 Royal : n'oubliez pas qu'il y a un Persona 5 Scramble à venir en occident, et que Koei Tecmo a une certaine tendance à ajouter une version Steam à l'équation lors de ses localisations. Mais qui sait...