Les Royaumes d'Amalur : un remaster surprise leaké, avec déjà une date de sortie Les Royaumes d'Amalur : un remaster surprise leaké, avec déjà une date de sortie

Nous savions à l'époque du rachat des Royaumes d'Amalur par THQ Nordic que le nouveau propriétaire allait faire face à une légère problématique : si la licence leur appartenait désormais, les droits du premier (et unique jeu) étaient bien maintenus par Electronic Arts, éditeur du projet en 2012.



Mais une poignée de mains et probablement un chèque a dû régler l'affaire puisque le Microsoft Store vient d'en lister l'évident remaster avec déjà une date de sortie : le 11 août sur Xbox One, et très probablement aussi sur PC et PlayStation 4 (et pourquoi pas Switch). Le chantier est en outre confié à Kaiko Games, ayant déjà œuvré avec THQ Nordic pour le remaster de Darksiders.



Cette nouvelle édition inclura la totalité des DLC et un habituel boost HD, soit une bonne manière pour les curieux de découvrir ce RPG fort sympathique qui n'a malheureusement pas rencontré le succès prévu.