Cinéma : un deuxième film Sonic en chantier

Quand bien même la scène post-générique laissait déjà entendre des idées pour l'avenir, Paramount Pictures se devait d'attendre les résultats commerciaux de Sonic Le Film avant d'envisager autre chose, ce qui est chose faite vu qu'il s'agit aujourd'hui du plus gros succès pour une adaptation JV aux USA (deuxième dans le monde, derrière Détective Pikachu), et c'est donc sans surprise qu'une suite est désormais officialisée.



Jeff Fowler reprendra les manettes, sans mauvais jeu de mot, et vu que le chantier en est encore à ses débuts, rien n'est signé concernant le casting même si l'on espère tout naturellement que Jim Carrey enfilera à nouveau le costume de Robotnik/Eggman.



Coté JV en revanche, c'est toujours le silence, la pandémie ayant brisé la volonté de SEGA de nous faire un point actualité chaque mois, même si l'on sait qu'un nouveau jeu est en préparation depuis un moment.