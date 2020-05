New Super Lucky's Tale confirmé sur PS4/One

Préalablement leaké, le platformersortira bien en versions PlayStation 4 et Xbox One comme vient de le confirmer Playful Corp, se gardant pour l'heure de lâcher la date de sortie même si de nombreux revendeurs les ont déjà devancé en indiquant une fenêtre fin juin/début juillet (avec version boîte via PQube).Pour rappel, ce titre sorti à l'origine sur PC/One a connu cette édition « New » uniquement sur Switch jusqu'à présent, améliorant l'expérience sur de nombreux aspects dont l'ajout d'une caméra libre.