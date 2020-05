Mafia Definitive Edition : images et date de sortie Mafia Definitive Edition : images et date de sortie

2K Games était tout content d'annoncer son Mafia Trilogy tout en nous invitant à patienter jusqu'au 19 mai pour en savoir plus, mais c'était sans compter sur le Microsoft Store qui vient de commettre une nouvelle bourde (on ne les compte plus) en diffusant des informations d'importance, à commencer sur le fait que les trois titres seront bien vendus séparément comme le stipulait la rumeur.



On débutera ici par le premier épisode, un vrai remake graphique pour le coup, qui a donc droit à ses premières images et qui débarquera le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, sans savoir encore si une version boîte sera au rendez-vous (*).



(*) La trilogie supposée sortir en septembre sera elle bien en format physique.