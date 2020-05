Tout comme Bethesda, Square Enix ne posera aucune conférence cette année Tout comme Bethesda, Square Enix ne posera aucune conférence cette année

Comme dit plus tôt dans la journée, Square Enix préfère attendre encore un peu pour dévoiler ses prévisions fiscales (laissant le temps d'analyser l'impact actuel de l'épidémie encore en cours) mais brise le suspense dès à présent : tout comme Bethesda, l'éditeur ne tiendra aucune conférence de substitution pour palier à l'absence de l'E3, quand bien même au final rien n'avait été signé quant à leur présence si le salon avait bien eu lieu.



Square Enix s'en tiendra donc cette année à des annonces et présentations traditionnelles, c'est à dire de façon dépareillée, aussi bien en se posant durant un event (ce sera le cas pour le Summer Game Fest) que de manière totalement indépendantes.



On sait déjà que Dragon Quest Dai accueillera de premières infos le 27 mai, tandis que Bravely Default II se posera assurément durant un Nintendo Direct. Reste donc les cas Marvel's Avengers et Outriders (tous deux prévus en fin d'année) tandis que l'inconnu demeure sur NieR Replicant et Babylon's Fall, aucun n'ayant de date précise malgré leur lancement attendu sur la génération actuelle.