Doom Eternal : deux visuels pour commencer à teaser les futurs DLC solo Doom Eternal : deux visuels pour commencer à teaser les futurs DLC solo

On le sait depuis un moment et c'était une très bonne nouvelle dès l'annonce : contrairement au reboot de 2016, le suivi payant de Doom Eternal (« Year One Pass » à 29,99€) servira à agrémenter la campagne solo.



Et c'est quasiment deux mois après le lancement du jeu que Bethesda commence à teaser ce nouveau contenu avec deux visuels montrant autant de décors bien classes, futurs théâtres de batailles qui incluront de nouveaux ennemis et des capacités inédites.



Pendant ce temps, on se souviendra qu'une version Switch est censée arriver mais plus beaucoup de nouvelles sur ce sujet...