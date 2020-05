Le TGS 2020 annulé dans sa forme physique Le TGS 2020 annulé dans sa forme physique

Après la Paris Games Week, c'est au tour du Tokyo Game Show 2020 de se voir annulé pour les habituelles raisons de l'épidémie, même si l'on parle ici de la forme « physique », les organisateurs japonais ayant l'intention comme d'autres de remplacer exceptionnellement le show par quelque chose d'ordre numérique.



Davantage d'informations sur le sujet seront lâchés à la fin de ce mois de mai, et si on ne doute pas que quelques tiers (genre Koei Tecmo, Bandai Namco…) répondront à l'appel le temps de quelques trailers, on attend surtout de voir la réaction de Sony, grand habitué des conférences pré-TGS qui n'avait pourtant pas eu besoin de l'excuse du Covid-19 pour avoir soigneusement esquivé la chose en 2019.