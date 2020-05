NieR Replicant commence à se dévoiler NieR Replicant commence à se dévoiler

En attendant un vrai trailer, la nouvelle édition de NieR Replicant accueille trois premiers visuels de qualité moyenne mais montrant déjà une certaine évolution technique par rapport à l'original qui n'avait pas vraiment fait réputation sur son rendu.



C'est malheureusement tout pour le moment mais on se permet de rappeler les dernières informations lâchées par Famitsu :



- C'est « bien plus » qu'un remaster

- Le gameplay a été refait pour faire plaisir aux fans de Automata

- D'ailleurs, PlatinumGames a participé (disons « aidé ») au développement

- La caméra a également été revue

- Le doublage a été refait, avec (pour la plupart des persos) les mêmes doubleurs

- Les doubleurs de 2B et 9S (Automata) sont impliqués

- De nouveaux personnages seront de la partie

- Il y aura « possiblement » une toute nouvelle fin