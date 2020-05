Trois nouveaux ajouts pour le PS Now

Le service PlayStation Now de Sony accueillera trois nouveaux jeux ce mois-ci comme viennent de le découvrir les utilisateurs de Reddit pour avoir fouillé la data, avec donc les élus suivants :Comme de coutume, on rappellera que chacun pourra être joué en streaming ou directement téléchargé sur votre console, et que les abonnés n'auront pas besoin du PS+ en complément pour profiter du online (surtout pour le premier cité donc).