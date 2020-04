L'heure du retour pour la franchise Crysis ? L'heure du retour pour la franchise Crysis ?

Les poissons d'avril ne servent pas uniquement à faire rigoler (quand c'est drôle) ou à énerver (quand on y croyait), c'est aussi l'occasion pour certains malins de tâter le terrain en vue d'une annonce pleinement officielle. On l'a vu à de nombreuses occasions et encore l'année dernière avec le Yakuza RPG du 1er avril qui est finalement devenu Yakuza : Like a Dragon (dont on attend toujours la date européenne), et il se pourrait bien que Crytek nous ait fait le même genre de coup.



Car après avoir mis à jour la page officielle de la licence Crysis il y a deux semaines en mettant en avant le héros du premier épisode (jusqu'à remarquer le vilain « April Fool »), voilà que le compte Twitter officiel du jeu vient de se réveiller après plus de trois ans de silence pour afficher un « Réception des données... », suggérant que quelque chose pourrait bien se préparer autour de cette franchise qui a connu trois épisodes (dont un dernier aussi beau que moyen en terme d'intérêt).



A voir maintenant, en cas de confirmation, si la licence aura droit à son remake, son remaster, ou tout simplement un quatrième épisode sous un CryEngine de dernière génération.