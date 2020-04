THQ Nordic (Embracer) récupère encore des sous pour de futurs rachats THQ Nordic (Embracer) récupère encore des sous pour de futurs rachats

La maison-mère de THQ Nordic, Embracer Group, a réussi à lever l'équivalent de 164 millions de dollars supplémentaires grâce à des sociétés d'investissement, afin de lui permettre de continuer à s'étendre, notamment grâce à de nouveaux rachats de développeurs.



La société avait déjà réussi à récupérer 225 millions de dollars l'année dernière de cette façon, ayant permis d'ouvrir un nouveau studio tout en récupérant Tarsier Studios (Little Nightmares) et Saber Interactive (World War Z).



Touché comme tout le monde par les problématiques du coronavirus, THQ Nordic continue de s'adapter pour faire avancer les très nombreux chantiers en cours, incluant Biomutant, Saints Row V, les remakes de Gothic et Destroy All Humans, le prochain Metro, Kingdom Come 2 et un paquet d'autres.