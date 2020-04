Microsoft : le Project xCloud ouvre enfin ses inscriptions en Europe

Annoncé il y a quelques semaines, la bêta test européenne du Project xCloud de Microsoft va enfin ouvrir ses portes, le constructeur annonçant la mise en place des inscriptions qui vous permettront de tâter le service en streaming via votre smartphone ou votre tablette, à l'indique condition que l'une ou l'autre tourne sous Android.Un certain temps d'attente que le contexte actuel n'aide pas vu l'économie faite sur la bande-passante, et il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant le début du déploiement, qui devrait d'ailleurs se faire territoire par territoire.